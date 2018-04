Vijf weken 'Blind Getrouwd': wie blijft samen? Wie wil scheiden? SD

02 april 2018

06u00

Bron: VTM 0 TV Wie wil getrouwd blijven, wie wil scheiden? Vlaanderen staat te popelen om te weten wat de koppels beslist hebben, vijf weken na de start van het 'Blind Getrouwd'-experiment.

Toon en Frie, Lieve en Aljosja, Wendy en Damiano en Tim en Esther brengen hun laatste avond van het avontuur elk in hun eigen woning door, zodat ze zich in alle rust kunnen voorbereiden op de belangrijke beslissing die ze moeten nemen.

Is er voldoende basis voor Lieve en Aljosja om samen aan een amoureuze toekomst te werken? Toon en Frie liepen een vlekkeloos parcours, maar is dat voldoende? Blijven Damiano en Wendy goede vrienden, of is er toch iets meer gegroeid ondertussen? En hangen Tim en Esther binnenkort hun gepersonaliseerde huisnummer dat Tim al liet maken, tegen de gevel van een nieuwe woonst?

