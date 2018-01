Vijf transgenders geven zich bloot in nieuwe ontroerende één-reeks ‘M/V/X’ "Eén operatie en klaar? Was het maar zo simpel..." Jolien Boeckx

24 januari 2018

05u00 1 TV Op Eén start vanavond de bijzonder ontroerende documentairereeks 'M/V/X' over vijf transgenders. Voor het eerst geven ze ons een blik in hun moeilijke leven, dat bijna door niemand wordt begrepen. Zo leren we Selina (21) kennen. Zij wordt zelfs niet aanvaard door haar eigen ouders.

Sinds drie jaar is Selina openlijk vrouw, neemt ze vrouwelijke hormonen en staat ze op de wachtlijst voor een borstvergroting en geslachtsoperatie. “Ik heb op een gegeven moment echt ‘fuck you’ gezegd tegen iedereen. Ik werd zwaar gepest op school, ben gestopt. Toen vond ik het tijd om mijn masker te laten vallen en te zijn wie ik écht was”, vertelt ze. Maar haar ouders konden die keuze niet aanvaarden. Selina was amper negentien toen ze in een crisiswoning terechtkwam. “Negen maanden heb ik daar gewoond. Normaal is zo’n opvang voor drie maanden totdat je een eigen appartementje kan huren. Maar ik vond geen werk. Waar ik solliciteerde, kreeg ik te horen dat ik klanten zou afschrikken. Je staat machteloos tegenover je eigen lichaam.” Selina geraakte in een depressie en zat heel diep. Vreselijk. "Het is heel moeilijk om mijzelf nu zo bloot te geven in dit tv-programma. Maar ik doe het om anderen te helpen. Ik wil dat niemand hetzelfde moet doorstaan als ik."

Het volledige verhaal van Selina lees je vandaag in Het Laatste Nieuws. 'M/V/X' is vanaf nu vier weken lang te zien op Eén om 21.30 uur.