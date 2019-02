VIJF toont hoe André Hazes Jr. ... leeft DBJ

19 februari 2019

00u00 0 TV Dankzij 'The Voice Kids' en De Warmste Week weet iedereen in Vlaanderen ondertussen wie André Hazes Jr. is. Zijn hit 'Leef' wordt op elk feest meegebruld en de jongeman van 25 staat al weken bovenaan de hitlijsten. Maar leeft de zoon van de legendarische volkszanger André Hazes zelf wel écht alsof het z'n laatste dag is?

Dat kan elke fan vanaf vanavond te weten komen, want VIJF start met de negendelige realityreeks 'André Hazes: Ik haal alles uit het leven'. Daarin komen we te weten hoe André zijn zoontje André Jr. III (2) opvoedt en maken we kennis met zijn zestien jaar oudere vriendin Monique.

Maar het is niet altijd rozengeur en maneschijn ten huize Hazes, want de serie laat ook zien hoe André worstelt met een burn-out, waardoor hij 22 concerten moest cancellen.

'Ik haal alles uit het leven’, om 20.35 uur op VIJF