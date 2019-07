Vijf nieuwe gezichten voor ‘De Buurtpolitie’ FV

02 juli 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 TV Het twaalfde seizoen van ‘De Buurtpolitie’ zal er helemaal anders uitzien. Veel vaste waarden krijgen een kleinere rol. En Dempsey Hendrickx (31) van de Ketnet-‘Helden’ is een opvallende nieuwkomer. Dat schrijft Dag Allemaal.

Meer nieuwigheden dan ooit, belooft productiehuis Zodiak voor het nieuwe, twaalfde seizoen van ‘De Buurtpolitie’. Concreet verwelkomt de reeks vanaf september vijf nieuwe gezichten. Vaste waarden Charlotte De Groof, Henny Seroeyen, Johan Kalifa Bals, Dorien Reynaert, Souliman De Croock en Tim Ost zullen ook nog te zien zijn, maar hun rol zal gaandeweg wel kleiner worden.

Schot in de roos

Een frisse wind door de succesformule van VTM dus, die al enkele jaren op een grote schare fans kan rekenen. Ook de ‘De Buurtpolitie’-films zijn elke keer opnieuw een schot in de roos. Maar om niet vast te roesten in hun stramien, werd er dus ingegrepen. Er komen vier stagiairs bij in het korps, die in duo met een bekend gezicht de straat op gaan, of commissaris Berckmans zullen assisteren. Vanaf nu zal er ook gefilmd worden in de cel van het commissariaat en krijgt de dispatch ook een gezicht.

Stagiair Dempsey

De 31-jarige Dempsey Hen­drickx is een van de nieuwkomers. Hem kennen we vooral van de Ketnet-reeks ‘Helden’. Hij zal de rol spelen van één van de stagiairs die hopen om een toekomst uit te bouwen bij het ‘De Buurtpolitie’-korps. Wie de andere nieuwe acteurs worden, dat wordt pas later bekendgemaakt. In oktober gaat trouwens ook nog de nieuwe ‘De Buurtpolitie’-film in première.