VIJF-manager Isabelle Dams wordt baas van Zodiak, dat onder andere ‘Familie’ maakt MC

19 juni 2019

10u36 0 TV Opvallende transfer in het Vlaamse medialandschap. Isabelle Dams, huidig netmanager van VIJF en hoofd interne producties en content-ontwikkeling, stapt over naar productiehuis Zodiak. Daar volgt ze Kris Spaepen op, die enige tijd geleden moest opstappen nadat financiëel gesjoemel door de financiële directeur aan het licht kwam. Dams blijft tot september aan de slag bij SBS.

Het productiehuis Zodiak maakt sinds vorig jaar in Lint de VTM-soap ‘Familie’ en levert ook ‘De Buurtpolitie’ aan de commerciële zender. Zodiak is ook bekend van o.a. ‘Peking Express’, ‘Mijn Pop-Uprestaurant’ en ‘Huizenjagers’.

De 40-jarige Isabelle Dams is in het tv-wereldje vooral bekend voor de comeback van ‘Temptation Island’ en de lancering van tv-fenomeen James Cooke. Ze is in Vlaanderen één van de leading ladies binnen het tv-landschap en verantwoordeliijk voor programma’s als ‘Seks Tape’. Ze ontwikkelde ook mee ‘Gert Late Night’.

Dams studeerde Germaanse taal- en letterkunde en begon haar carrière bij Paul Jambers. Ze werd ook bekend als auteur van o.a. ‘Het Tigra Meisje’ en erotische boeken als ‘Open en Bloot’.