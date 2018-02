Vijf jaar geleden wees elke vrouw hem af, nu is Tijs verleider op 'Temptation Island': "Nee, ik verdien niet bij als escort" Jolien Boeckx

02 februari 2018

06u00 0 TV 'Temptation Island' is nog maar net begonnen en de roddelmolen schiet al op gang. Vrijgezel Tijs Luyten (25) krijgt naar z’n hoofd geslingerd dat hij bijklust als escort. "Pure leugens", zegt hij. Vijf jaar geleden woog deze knappe spierbundel nog 140 kilogram, nu heeft hij de vrouwen voor het uitkiezen. "Blijkbaar zijn sommigen jaloers en proberen ze mij te kloten. Ze doen maar, ik heb een olifantenvel na alles wat ik al meegemaakt heb."

Na het bekijken van de twee eerste afleveringen wordt al snel duidelijk dat ‘Tijsje hier is voor de meisjes’, zoals hij zelf verkondigt. De Kempenaar flirt er stevig op los. "Dat hoort erbij, hé. Ik zet graag de bloemetjes buiten en hou van de vrouwen, de ideale combo (knipoogt). Tijs is ook degene die nog voor de eerste aflevering al legendarisch was met zijn slogan, "a shoulder to cry on, becomes a dick to ride on." Hij heeft dan ook heel wat schade in te halen. Vijf jaar geleden zag geen enkele vrouw hem staan. "Ik woog 140 kilogram. Als het zomer was en alle jongens buiten in hun short gingen zwemmen, stond ik daar in mijn dikke trui. Ik durfde niet. Ik wilde mijn lichaam verbergen, want ik schaamde mij dood om hoe ik eruit zag. Op fuiven keken de vrouwen mij met een scheve blik aan, want na een paar stappen bewegen, stond ik daar al helemaal bezweet. Ik probeerde wel tegen hen te praten, maar het haalde niks uit. Ik kreeg de ene afwijzing na de andere. Ik ben echt heel depressief geweest", blikt de jongeman terug op zijn verleden. "Hoe dat zover is kunnen komen? Ik had het niet gemakkelijk thuis, zat niet goed in mijn vel. Ik deed niks anders dan thuiszitten, veel eten, drinken en uiteindelijk ben ik met drugs in aanraking gekomen. Dat was de druppel om in een vicieuze cirkel terecht te komen."

Totdat Tijs in 2012 zijn leven compleet over een andere boeg gooide. Hij liet een gastric bypass uitvoeren, ging gezond eten en zei de drugs voorgoed vaarwel. "Ik heb mij volledig in de fitness gestort. Zes van de zeven dagen trainde ik – nu nog steeds, trouwens", vertelt hij. En nu? "Ik voel mij top! Ik weeg nog 85 kilogram. Maar het allerbelangrijkste: voor het eerst voel ik mij écht gelukkig. Ik heb eindelijk zelfvertrouwen. Ik krijg ook megaveel reacties van mensen die om advies vragen, of gewoon om me proficiat te wensen. Zelfs van de mannen in Thailand", gaat hij verder. Ook op professioneel vlak gaat het prima. "Ik werk in de bouw bij een zelfstandige en ga op termijn ook zelfstandige worden." Aan Temptation Island doet hij mee om de nieuwe, echte Tijs te tonen. "Ik ben trots op wat ik bereikt heb. Moet je weten dat ik tijdens de opnames nog vijftien kilogram meer woog dan nu (lacht). Eindelijk kan ik een dikke ‘fuck you’ zeggen tegen iedereen die mij vroeger negeerde."

En de vrouwen? "Die staan in rijen aan te schuiven (bulderlach). Ik flirt heel veel ja. De ene week liggen er vijf vrouwen bij me in bed, de andere misschien twee, maar soms ook geen", zegt hij. "De voorbije drie jaar heb ik met 122 vrouwen geslapen. Over dat getal zou ik nooit liegen, dat klopt effectief. En nee, ik heb daar geen escortwerk voor moeten verrichten, zoals velen helaas denken (zucht)…" Op Newsmonkey verscheen enkele dagen geleden een stuk waarin stond dat Tijs bijklust als escort. Zijn profiel is zelfs letterlijk op een site te zien, met telefoonnummer inclusief. "Ik heb al heel veel telefoons gekregen van vrouwen die mij als date willen. Ik viel dus compleet uit de lucht, hé. Ik zou nòòit als escort werken. Ik heb mij ook nòòit op die site gezet", zegt hij. Volgens Tijs is de oorzaak een jaloerse vrouw… "Degenen die vijf jaar geleden niks van mij moesten hebben, maar nu plots wel. Tja, die moet ik nu zelf niet meer hebben. Sommigen kunnen daar duidelijk niet mee om", verklaart hij. "Maar die roddels horen bij 'Temptation Island' zeker? Dat wist ik wel op voorhand. Ik trek mij daar niks van aan. Ik heb al zoveel meegemaakt dat ik een olifantenvel gekweekt heb. Ik sta sterk in mijn schoenen. Ik zou zo opnieuw meedoen met het programma. Wàt een ervaring!" Voor deze maand is hij al zo’n tien keer geboekt voor actes de présence. We gaan Temptation Tijsje dus niet zo snel vergeten…