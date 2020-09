VIJF gaat op bezoek bij zigeunerfamilies: “Al mijn broers heten Jan of Pieter” BDB

17 september 2020

07u22

Bron: VIJF 0 TV Vanaf donderdagavond pakt VIJF uit met de gloednieuwe realityreeks ‘Bij Ons Op Het Kamp’. Dat programma toont een unieke inkijk in het leven van Nederlandse zigeunerfamilies.

In de eerste aflevering maken de kijkers onder andere kennis met het gezin van Alie. Zoals de traditie bij zigeuners het voorschrijft, heeft zij al haar zonen dezelfde voornaam gegeven als hun vader of grootvader.

“Eigenlijk heeft m’n moeder weinig inspiratie", zegt Pieter Spijkerman uit Zwolle, die ook als dj optreedt onder de naam Piet Junior. “Ze kent maar twee namen: Pieter en Jan. Dus mijn broer heet Pieter, mijn andere broer heet Jan. Ik heet dan ook weer Pieter. Had ze een vierde zoon gehad, was het opnieuw Jan geweest en een vijfde had ze wellicht Jan-Pieter genoemd. (lacht)”

‘Bij Ons Op Het Kamp’: donderdag om 20.35 uur op VIJF.



