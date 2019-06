VIJF belooft een zwoele zomer, met onder meer ‘The Bachelor Australië’ KD

20 juni 2019

00u00 0 TV Wie niet genoeg kan krijgen van realityprogramma's à la 'Love Island' en 'Temptation Island', moet deze zomer op VIJF afstemmen. De SBS-zender pakt onder de noemer 'One Hot Summer' immers uit met de zwoelste zomerprogramma's.

De komende twee maanden wordt het mooie weer op de zender gemaakt door de Nederlandse versie van 'First Dates', het tweede seizoen van 'The Bachelor Australië' en het Britse 'Undercover Girlfriends'. In die laatste realityreeks bespioneren vijf vrouwen hun partner, die nietsvermoedend op luilekkervakantie vertrekt, om erachter te komen of hij wel te vertrouwen is. Ook op vijf.be zijn die programma's te vinden, aangevuld met enkele online only's, waaronder de Britse versies van 'Love Island' en 'Naked Attraction', en 'Adam zkt. Eva'.

Na de zomer verlaat niet alleen de hitte, maar ook huidig netmanager Isabelle Dams (40) de zender. Zij stapt over naar productiehuis Zodiak, dat onder andere 'Familie' maakt voor VTM. Dams volgt er Kris Spaepen op die moest opstappen na financieel gesjoemel.