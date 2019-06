Vierde seizoen voor ‘La Casa de Papel’ SD

27 juni 2019

21u35 79 TV Het derde seizoen moet nog verschijnen, maar toch kondigde producent Álex Pina vol trots al aan dat de Spaanse Netflix-serie ‘La Casa de Papel’ een vierde seizoen krijgt. Pina bevestigde het nieuws tijdens een persconferentie.

Waarover het vierde seizoen zou gaan, kon Pina logischerwijze nog niet laten weten, aangezien hij anders details uit het nog te verschijnen derde seizoen zou vrijgeven. Hij kon wel bevestigen dat de opnames voor seizoen vier al van start gingen.

‘La Casa de Papel’ was in 2017 eerst te zien op de Spaanse zender Antena 3, waarna het door Netflix werd bewerkt. Het is de populairste niet-Engelstalige serie op de streamingdienst. Het derde seizoen van ‘La Casa de Papel’ verschijnt op 19 juli.