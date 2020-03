Vierde seizoen ‘Down The Road’ wordt reünie LOV

Bron: VRT 12 TV Momenteel genieten we nog van het derde seizoen ‘Down The Road' op één, maar de zender heeft alvast heuglijk nieuws: het vierde seizoen komt eraan! Fans zullen blij zijn om te horen dat alle gezichten uit de eerste reeks zullen terugkeren voor hun grootste avontuur tot nu toe, naar het Finse Lapland.

Momenteel is het derde seizoen nog op antenne, maar een tijd geleden trok de groep van het eerste seizoen weer samen op pad voor een nieuw avontuur. Voor Kevin, Lore, Pieter, Lisa, Hélène en Martijn was het intussen al een hele tijd geleden dat ze samen op die allereerste reis gingen. Sindsdien is er veel veranderd in hun leven. De reüniereis is de ideale gelegenheid om samen wat quality time door te brengen en te horen hoe ieders leven intussen veranderd is. Zo zijn Kevin en Lisa al een hele tijd een koppel, en bloeit er ook iets moois tussen heel wat andere bekenden uit het programma.

Dieter en medebegeleidster Saar verrasten de groep met het plan om er samen nog eens op uit te trekken, en daar moesten ze natuurlijk niet lang over nadenken. Omdat de zes intussen al wat gewoon zijn, wordt het het pittigste avontuur tot nu toe: een reis naar het hoge noorden. In Fins Lapland trotseren ze de kou, worden ze uitgedaagd tijdens een tocht met hondensledes, leven ze samen met een lokale rendierherder, gaan ze ijsklimmen, en nog veel meer. Maar de reis is niet enkel een spannend avontuur, want in de kou genieten ze nog extra van elkaars gezelschap en warmte. Intussen is de groep weer in België.

