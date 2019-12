VIER zet landbouwers in de kijker met nieuw programma ‘Boerenjaar’ Redactie

Vanaf 7 januari duikt VIER in het leven van Vlaamse landbouwers. Het nieuwe programma 'Boerenjaar' toont de uitdagingen waarmee verschillende boerenfamilies dagelijks geconfronteerd worden.

Of 2019 onthouden zal worden als een boerenjaar valt nog af te wachten. De droogte was uitzonderlijk. De uitdagingen voor de verschillende boerenfamilies zijn groot, maar de passie waarmee ze hun job doen is nog veel groter. Dat kan ook niet anders als je weet dat elk jaar 1.000 boeren moeten stoppen, omdat ze geen opvolger vinden of omdat het financieel niet meer leefbaar is. In ‘Boerenjaar’ worden een tiental boeren gevolgd doorheen de seizoenen, de hoogtepunten en de tegenslagen.