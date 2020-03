VIER zendt eenmalige special ‘Topdokters: Corona’ uit JBR

30 maart 2020

05u59 2 TV De medische wereld staat meer dan ooit op scherp door het coronavirus. Om meer inzicht en perspectief te bieden, zendt VIER daarom vanavond deze eenmalige special uit van de immer uitmuntende docureeks.

Aangezichtschirurg Nasser Nadjmi, algemeen chirurg Réginald Moreels, geriater Ann Vandenbroucke en longarts Eva Van Braeckel bespreken alles rond COVID-19 en wisselen gedachten uit over dit nieuwe nulpunt in de geneeskunde. Hoe hebben de topdokters de voorbije hectische weken beleefd? Hoe hard zijn we in België getroffen? Wat staat ons nog te wachten de komende weken, maanden of zelfs jaren? Hoe gaat het er elders aan toe? Wat is de positieve of negatieve impact op onze huidige geneeskunde, de samenleving en onszelf? Wat kunnen we hieruit leren? En wat vertelt dit over onze kwetsbaarheid?

‘Topdokters’: VIER, 20.35 uur