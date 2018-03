VIER, VTM en Eén maken zich op voor de ultieme titanenstrijd op zondagavond DBJ

24 maart 2018

06u00 0 TV Zondag geeft VTM het startschot voor een nieuw seizoen van ‘Boer zkt vrouw - de wereld rond’, begint ook het zesde seizoen van ‘De Mol’ op VIER en start de VRT-klassieker ‘De drie wijzen’. Een titanenstrijd.

Jarenlang was zondagavond het terrein van de autoritaire heerser VRT, maar deze maand rollen VTM en VIER voor het eerst hun grote kanonnen naar de frontlinie om de strijd met de openbare omroep aan te gaan. ‘Boer zkt vrouw - de wereld rond’ zou normaal gezien starten op 21 maart, maar VTM schoof op naar zondag 25 maart, wanneer ook ‘De Mol’ op VIER en ‘De 3 wijzen’ op VRT starten. Een duidelijke zet van VTM, die zich niet in snelheid wil laten pakken door commerciële concurrent VIER, die voor het eerst de zondagavond van VRT aanvalt.

Al sinds mensenheugenis is de zondagavond heilig in het Vlaams televisielandschap. En al even lang zwaait de openbare omroep er de plak, met Woestijnvisprogramma’s als ‘De Schalkse Ruiters’, ‘De XII werken van Vanoudenhoven’, ‘De Pappenheimers’ of ‘De Ronde’. Maar ook sinds de stopzetting van dat exclusieve samenwerkingscontract denderde de VRT-trein onverminderd voort. ‘De Jaren Stillekes’, ‘Twee tot de zesde macht’ of fictiereeksen als ‘Tabula Rasa’ of ‘Salamander’ zorgden voor cijfers die steevast boven het miljoen uitkwamen.

Een oninneembaar fort dus waar geen enkele zender een aanval op durfde inzetten. Zelfs toen Woestijnvis in 2016 met ‘De Mol’ de grote comeback van zijn succesvolste format inluidde, kozen ze voor de veilige optie van de maandagavond. Gemiddeld keken 1,1 miljoen mensen naar de afgelopen twee seizoenen van ‘De Mol’, maar vorig jaar moesten ze bij VIER kijkers inboeten door ‘Blind Getrouwd’ op VTM. Dat zou dus de reden kunnen zijn waarom VIER het geweer van schouder verandert en met zijn vlaggenschip naar de zondagavond zeilt. ‘Blind Getrouwd’ scoort dit seizoen trouwens beter dan ooit.

'Boer zkt Vrouw - de wereld rond' start om 19u55, 'De Mol' om 20u en ‘De 3 Wijzen’ om 20u30.