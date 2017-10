Vier vist werfleider Sanchez uit 'The Block' op Mark Coenegracht

VIER start op maandag 23 oktober met een tweede reeks van 'Ons eerste huis' als opvolger van 'Camping Karen & James'. Daarin volgt Bartel Van Riet de verbouwavonturen van drie jonge koppels en hun (schoon)ouders. Voor het nieuwe seizoen valt vooral de komst van Francis Sanchez op, zowat de meest bekende werfleider van het land. Hij maakte twaalf jaar geleden zijn tv-debuut in het verbouwprogramma 'The Block' met Hans Otten en Hanne Troonbeeckx. Sanchez wordt nu opnieuw ingeschakeld als de strenge, maar immer rechtvaardige raadgever die de deelnemers voor bouwblunders moet behoeden.



Ook experts Christophe Aertssen, bekend van 'De heren maken de man' en Valerie Van Gucht maken hun opwachting in 'Ons eerste huis'. Doel van de show is om na tien weken verbouwellende de hoogste meerwaarde te creëren van het huis dat ze zelf hebben gekocht, en zo met de hoofdprijs van 100.000 euro aan de haal te gaan.