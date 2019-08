VIER viert de 25ste verjaardag van ‘Friends’ met dubbele portie afleveringen KD

13 augustus 2019

12u08

Bron: VIER 1 TV Op 22 september is het precies 25 jaar geleden dat ‘Friends’ voor het eerst op televisie werd uitgezonden. Ook in Vlaanderen gaat dat niet onopgemerkt voorbij want VIER begint precies op die verjaardag met de heruitzending van de volledige reeks. Elke dag zendt VIER twee afleveringen uit.

‘Friends’ werd al vaker uitgezonden op VIER, maar voor de gelegenheid brengen ze de reeks nog eens helemaal van in het begin. De populaire sitcom telt 236 afleveringen, elke dag zendt VIER er twee uit. In totaal zal de reeks dus 118 dagen lopen op de zender. Fans van ‘Friends’ zijn dus wel even zoet met de programmatie van VIER.