Vier twintigers nemen het op tegen een vijftiger in ‘Switch’ MC

15 juni 2020

00u00 0 TV Maandagavond start het vijfde seizoen van ‘Switch’ op één, dat de hele zomer lang elke weekdag te zien zal zijn. Daarin zullen vijf kandidaten, onder Maandagavond start het vijfde seizoen van ‘Switch’ op één, dat de hele zomer lang elke weekdag te zien zal zijn. Daarin zullen vijf kandidaten, onder aangepaste omstandigheden , het tegen elkaar opnemen. Dit zijn de deelnemers van deze week.

Siska Verslype (50, uit Gistel)

Commercieel medewerker bij bpost. Heeft een relatie met Patrik. Kennen elkaar al 30 jaar, maar wonen sinds 2,5 jaar samen. Heeft een dochter van 28 jaar, Bo. Fietst in een vrouwelijke wielerclub.

Ward Demyttenaere (26, uit Assenede)

Heeft gewerkt als slager, maar is ondertussen tuinaanlegger. Droomt ervan om ooit landbouwer te worden. Samen met Thomas, met wie hij al bijna twee jaar een relatie heeft. 'Boer zkt vrouw' is zijn lievelingsprogramma.

Charlotte Belliard (26, uit Kortrijk)

Werkt als medewerker van een digitalisatieproject in een middelbare school. Leerde haar vriend Stan kennen op de universiteit. Zij was studente, hij was onderzoeker. Heeft vroeger altijd hiphop gedanst. Ging zelfs ooit naar het wereldkampioenschap.

Xander Philipsen (20, uit Brugge)

Studeert hotelmanagement en hoopt binnen vijf jaar in het buitenland te werken. Heeft een foodblog op Instagram. Is single en houdt niet van daten. Zijn toekomstige vriendin moet blond zijn. Is veel bezig met zijn lichaam en doet aan crossfit.

Cara De Neef (24, uit Dendermonde)

Woont in Dendermonde maar heeft meer affiniteit met Aalst. Zit in haar laatste jaar Communicatiewetenschappen. Is single en niet echt op zoek. Al mag elke grote man met blond haar zich gerust melden. Kijkt stiekem graag naar tv-programma's voor kinderen zoals 'Hallo K3' en 'Mega Mindy'.