VIER trekt op 20 augustus al streep onder de zomer met 'De Rechtbank' Mark Coenegracht

07 augustus 2018

00u00 0 TV Opmerkelijke tv-primeur: VIER begint het herfstoffensief al op maandag 20 augustus met de start van 'De Rechtbank'. De populaire reeks van Woestijnvis is al aan het achtste seizoen toe en is één van de sterkhouders van de zender, die zo een streep trekt onder een bijzonder matige zomer.

De jacht op kijkers en luisteraars lijkt elk jaar vroeger te beginnen. Gisteren trapten Sven Ornelis en Anke Buckinx op Joe het radionajaar af met de start van hun ochtendshow. En nu laat VIER weten dat de tv-herfst al start op 20 augustus met nieuwe afleveringen van 'De Rechtbank'. Daarmee trekt de zender deels een streep onder zijn bijzonder matige tv-zomer, waar VIER werd weggespeeld door het sportgeweld op Eén en door de eigen keuze om te besparen tijdens de grote vakantie. Met de start van de Belgische voetbalcompetitie en dus ook van 'Sports Late Night' was er al nieuw leven op het net, en dat wordt nu versterkt met 'De Rechtbank'. De reeks begon ooit op Eén in 2011 en is intussen al aan z'n achtste seizoen toe. De kijkers zien doorheen de afleveringen telkens een tiental magistraten aan het werk. Elk van hen legt een eigen accent in de gesprekken met de beklaagden. Ze taxeren argumenten, tranen en excuses. Wat volgt, is begrip voor een uitzichtloze situatie, verontwaardiging over gepleegde misdaden of een flinke bolwassing. En eventueel een passende straf. Met de ene keer banale, en dan weer pakkende feiten. En dat alles op het niveau van de gewone burger. Daarom is 'De Rechtbank' steevast goed voor zo'n half miljoen kijkers.

Overal te lande

Terwijl de eerste reeks zich volledig in de rechtbank van Gent afspeelde, werden in de jaargangen daarop rechtszaken overal te lande gevolgd - van Kortrijk tot Hasselt en Luik. Ook nu is dat het geval. Eén van de opmerkelijkste nieuwkomers is Ariane Braccio, rechter op de correctionele rechtbank van Limburg, afdeling Tongeren, en persrechter. Ze startte in 1995 als advocate en begon vier jaar later haar carrière in de magistratuur. Braccio specialiseerde zich in fiscale aangelegenheden. Naast haar 'gemeenrechtelijke zittingen' volgt 'De Rechtbank' haar ook in heel delicate zaken waarin ze oordeelt over intrafamiliaal geweld, partnergeweld, verkrachting of zedenzaken. 'De Rechtbank' volgt ook vrederechter Van Loon in Antwerpen, gespecialiseerd in geluidsoverlast, burenruzies en nachtlawaai. Rechter Seressia buigt zich in Brussel dan weer onder meer over drugszaken, bankkaartfraude en slagen en verwondingen. In Wallonië komen onder anderen politierechter Dessart in Luik en onderzoeksrechter Gilson in Dinant aan bod.

Oude bekenden

Trouwe kijkers zullen dan weer 'oude bekenden' als politierechter Stinckens in Leuven herkennen. Zij is een autoriteit in haar vakgebied en perswoordvoerster voor het Koninklijk verbond van Vrede- en politierechters. Ze staat bekend als een strenge maar rechtvaardige rechter die weinig begrip heeft voor recidivisten. Ook vrederechter en gepassioneerd kunstkenner Putteman in Vilvoorde duikt in het nieuwe seizoen weer op, net als onderzoeksrechter Wittouck in Brugge. Behoren ten slotte ook tot de terugkeerders: rechter Weymiens van de drugsbehandelingskamer van de correctionele rechtbank in Brugge en haar collega Salembier, die daar gespecialiseerd is in mensensmokkel en mensenhandel.