VIER stelt opnames 'Expeditie Robinson' uit

09 juli 2020

00u00 0 TV De coronapandemie speelt VIER parten. Nadat de zender eerder al het spectaculaire 'Dancing with the Stars' moest uitstellen - omdat er nu eenmaal niet gedanst mag worden - moet nu ook het vertrek van een nieuwe groep avonturiers voor 'Expeditie Robinson' wachten.

Begin deze week raakte bekend dat het Nederlandse RTL, dat samen met VIER dit jaar 'Expeditie Robinson: Nederland versus België' maakte, de opnames van hun 21ste (!) seizoen voorlopig uitstellen. Een woordvoerder van RTL meldde dat het productieteam klaar was om naar de Filipijnen af te reizen, maar dat het coronavirus roet in het eten heeft gegooid. "Door de coronacrisis is de reis naar de Filipijnen vrijwel onmogelijk", klinkt het in Nederland. Bij VIER bevestigen ze dat ook zij de opnames voor 'Expeditie Robinson' tot nader bericht 'on hold' zetten. Of de zender samen met RTL, dan wel afzonderlijk, een nieuwe reeks zal maken, wilde men niet zeggen. Het is nog onduidelijk tot wanneer de nieuwe opnames moeten worden uitgesteld. Of dat betekent dat een nieuw seizoen van 'Expeditie Robinson' niet voor het voorjaar van 2021 zal kunnen, is onduidelijk.

Bij RTL kijkt de productie uit naar alternatieve locaties. De Nederlanders maken zich sterk dat uitstel geen afstel betekent. "Het garanderen van de gezondheid en veiligheid van de presentatoren, deelnemers en crew staat voorop en is leidend in de beslissing om uiteindelijk af te reizen en een nieuw seizoen van 'Expeditie Robinson' te maken", klinkt het. VIER volgt de situatie op de voet en bekijkt wat er later al dan niet mogelijk is. 'Expeditie Robinson: Nederland versus België' eindigde dit jaar op 30 april en werd gewonnen door elektricien Thomas Roobroeck (31) uit Vichte.

