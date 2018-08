VIER start vandaag met herfstprogramma: veel druk op Gert Verhulst & Erik Van Looy MC

20 augustus 2018

Vandaag trapt VIER het tv-najaar af met het achtste seizoen van 'De Rechtbank'. Al worden de grote kanonnen pas op 3 september ingezet, als ook Eén en VTM met hun herfstprogramma's starten. En half oktober keert VIER-sterkhouder 'De Slimste Mens ter Wereld' terug.

Maandag

Met 'De Rechtbank' wil VIER meteen een stuk van de maandagavond claimen. Een week later, vanaf 27 augustus, start de zender met 'Huizenjagers', dat van maandag tot vrijdag tegenover 'VTM Nieuws' en 'Het Journaal' zal staan.

'Gert Late Night', de dagelijkse talkshow van Gert Verhulst en zijn vrolijke sidekick James Cooke, is er weer op maandag 3 september. De twee zullen aan boord van de Evanna, het privéjacht van Gert, opnieuw elke week drie bekende gasten ontvangen. 'Gert Late Night' zal tot de start van 'De Slimste Mens' van maandag tot vrijdag lopen.

VTM zal straks waarschijnlijk op maandag uitpakken met 'Boer Zkt. Vrouw De Wereld Rond', met Vlaamse boeren her en der ter wereld die een geliefde zoeken. Al even traditioneel plant de zender die avond een fictiereeks, dit keer 'Dertien Geboden', met Marie Vinck en Dirk Van Dijck. Eén start vanaf 3 september met 'Kinderziekenhuis 24/7', gevolgd door nieuwe afleveringen van 'Buurman, wat doet u nu?' met Cath Luyten.

Dinsdag

Morgen moeten de fans van Champions League voor het eerst afstemmen op VIER. Dat haalde immers de rechten binnen voor de twee dinsdagmatchen, die om 19 en 21 uur worden gespeeld. De twee wedstrijden op woensdag zitten nog steeds bij Q2. Voor VIER levert de Champions League wellicht extra marktaandeel op, maar mogelijk ook moeilijkheden met het schema. Zeker als de topmatch om 21 uur start. Mogelijk zal 'Gert Late Night' dan na 23 uur worden uitgezonden, maar of de zender dat ook wil doen met 'De Slimste Mens' is nog niet geweten. VIER zal op 21 en 28 augustus, 18 september, 2 en 23 oktober , 6 en 27 oktober en 11 december een Champions League-avond hebben. Q2 telkens een dag later.

Op dinsdagavond heeft Eén de reeks 'Last Days' van Lieven Blancquaert en herhalingen van 'De Ridder' geprogrammeerd.

Woensdag

Op woensdag start VIER al op 29 augustus met 'Bake Off Vlaanderen', seizoen twee. Op Eén komen vanaf 5 september 'De Klas' en 'Pano' terug. VTM heeft 'Beste Kijkers', 'Het Lichaam van Coppens' en een nieuw seizoen van 'Hoe Zal Ik Het Zeggen' in de aanbieding.

Donderdag

Op donderdag, maar wel pas vanaf 6 september, hoopt VIER te kunnen scoren met de terugkomst van 'Expeditie Robinson', dit keer gepresenteerd door Bartel Van Riet.

Die zal het moeten opnemen tegen 'Zelfde Deur' met Martin Heylen en 'Loslopend Wild' op Eén.

Weekend

In het weekend rekent VIER vooral op 'Sports Late Night', laat op vrijdag, zaterdag en zondag. Op vrijdag opent de zender voorlopig met blockbusters, maar zo goed als zeker werpt het half oktober 'Dancing With The Stars' in de strijd tegen klassieker 'The Voice Kids' van VTM, dat daar al begin september start.

Zaterdag houden de zenders voorlopig de kanonnen stil. Eén wil de zondagkampioen blijven met quiz ('Kalmte Kan U Redden') en fictie ('Professor T'). Of VTM meestapt in de zondagstrijd, is nog niet geweten.