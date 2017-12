VIER reconstrueert het verhaal van Danny Vanhamel, één van de beruchtste Belgische criminelen DBJ

06u00

Bron: SBS 0

Wat gaat er om in het hoofd van een gangster? VIER brengt in 2018 het verhaal van Danny Vanhamel, één van de meest beruchte Belgische criminelen, in de docureeks 'Ex-gangster'. Het is Peter Boeckx, de man achter 'The Sky is the Limit', die de reeks maakte. Danny Vanhamel zat destijds achter de ontvoering van Anthony De Clerck.

Danny Vanhamel, hier in de rechtbank in 1994.