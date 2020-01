VIER plant Vlaamse soap à la 'Sex and the City' MC

16 januari 2020

00u00 0 TV VIER denkt ook al aan het najaar, want de zender heeft plannen voor een eigenzinnige, op jongeren gerichte soap die na de zomer mogelijk net voor primetime op tv zal komen.

De zender wil er zelf niks over kwijt, al gaf programmadirecteur Annick Bongers een tijdje geleden toe dat VIER enkel nog kan groeien in de late vooravond. En dus wordt er bij productiehuis Lecter al maanden in alle stilte gewerkt aan een zogenaamde 'chicklit'-soap: de tv-versie van 'chick literature', boeken voor en door jonge vrouwen. De hoofdrolspeelsters in zulke verhalen zijn vaak alleenstaande, onafhankelijke stadsvrouwen met een interessante baan en een levendige belangstelling voor seksualiteit en winkelen. 'Sex and the City' en 'Bridget Jones's Diary' gelden als dé internationale voorbeelden.

Voor de Vlaamse 'chicklit'-reeks deed VIER een beroep op Ilse Beyers. Zij is voormalig hoofdredactrice van 'Dag Allemaal' en auteur van 'Mijn slechtste beste vriendin', dat als basis voor de serie zal dienen. Beyers' roman gaat over vijf vriendinnen die alles - maar vooral geheimen - met elkaar delen, om ze daarna door te vertellen. Het komt tot een breekpunt wanneer één van de vrouwen vermoedt dat ze ook haar eigen man met één van haar 'vriendinnen' moet delen.

De plannen voor de 'chicklit'-soap passen in de strategie van VIER om meer jonge en vrouwelijke kijkers te trekken. Via klassieke tv is dat in pure primetime of in de late avond erg moeilijk, door de harde concurrentie van Eén en VTM. VIER mikt uiteraard ook op fans die uitgesteld kijken, en dat via alle mogelijke platformen.