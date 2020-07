VIER op zoek naar polyamoreuze koppels of stukgelopen relaties LOV

02 juli 2020

06u52

Bron: Nieuwsblad 0 TV Voor een nieuwe programma rond seks en relaties, is VIER op zoek naar heel wat verschillende romantische profielen. Zo moeten onder andere een polyamoreus koppel, mensen met een open relatie of ‘overlevenden’ na bedrog aan bod komen.

Over het nieuwe programma is nog niet veel geweten, enkel dat het de focus zal leggen op relaties. Dat de makers op zoek zijn naar bijvoorbeeld mensen die met overspel te maken kregen, is geen toeval. “Want voor velen betekent dat niet het einde, maar net een nieuwe start”, klinkt het bij productiehuis Lecter Media.