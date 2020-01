VIER ontwaakt uit z'n winterslaap: SBS-zender wil Eén en VTM blijven aanvallen in 2020 MC

16 januari 2020

00u00 0 TV VIER ontwaakt volop uit z'n korte winterslaap en lanceert vanaf volgende week zijn nieuwe voorjaarsschema, met vooral veel bekende titels. Het grote nieuws situeert zich echter in het najaar. VIER werkt discreet, maar wel 'full force' aan een dagelijkse meidenreeks, waarmee het ook na de zomer Eén en VTM wil aanvallen.

Volgende week start de SBS-zender met de terugkeer van 'Huizenjagers' en een nieuw seizoen van 'Expeditie Robinson', dat op donderdag pal tegenover 'Holland-België' op VTM en 'Vandaag over een jaar' op Eén staat.

Een week later gaat VIER écht voluit. De zender pakt vanaf dan uit met een nieuw seizoen van 'Topdokters' en de vierdelige reeks 'Help! Mijn borsten staan online', met Evi Hanssen. In dat late slot volgt later 'Help! Mijn kind kijkt porno'.

Wegens succes keert ook 'Stukken van mensen' met Evy Gruyaert terug. Voor het laatst met Patrick van der Vorst, de kunstdealer die inmiddels priester is geworden. Het programma krijgt drie nieuwe gezichten én een andere locatie.

Later in het voorjaar start het achtste seizoen van 'De Mol', waarvoor Gilles De Coster en zijn team naar Griekenland trokken. Dina Tersago is dan weer de gastvrouw van een tweede reeks van 'Blind gekocht', waarin Vlamingen hun woonlot volledig uit handen geven.

Nieuw in het voorjaarsschema is 'Influencers', een sketchreeks waarin de draak gestoken wordt met mensen die zich via sociale media profileren als trendsetters. Het is meteen de terugkeer van Bart De Pauw na diens #MeToo-schandaal, al zullen de VIER-kijkers hem niet te zien krijgen. De Pauw verzorgde de acteursregie.

Ook 'Het parket' is nieuw. In die reportagereeks volgt Eric Goens de werking van het Openbaar Ministerie.

Gert en James

Gert Verhulst en James Cooke zijn ook in 2020 nog niet uitgepraat, en dus keert 'Gert Late Night' zes weken terug. En dan is er nog 'Love Island', dat wellicht weer net voor de zomer zal worden uitgezonden.

In het najaar pakt VIER sowieso uit met een nieuw seizoen van 'De slimste mens ter wereld', dat dan, naast het derde seizoen van 'Dancing with the Stars' , de ruggengraat zal zijn van het VIER-programmaschema.