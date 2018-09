VIER onder vuur voor plagiaat: "De Slimste Mens stal ontwerpen van 30 artiesten" TDS

27 september 2018

10u05

Bron: BELGA 4 TV Tv-zender VIER ligt onder vuur op de sociale media, omdat er plagiaat gepleegd zou zijn bij de voorstelling van de kandidaten van "De Slimste Mens ter Wereld". Verschillende internetgebruikers wijzen erop dat de afbeeldingen in science fiction-stijl die van de kandidaten gemaakt zijn wel heel goed lijken op al bestaande werken.

VIER-woordvoerder Kristof Demasure laat donderdagochtend weten dat de commerciële zender rond de tafel gaat zitten met de mensen die dit aangekaart hebben.

"Deze Belgische tv-zender, met een show die 1,5 miljoen kijkers heeft, stal concepten van goed 30 artiesten, en voerde wat slechte photoshops uit om hun show te promoten", schrijft Jens Claessens, zelf senior concept artist bij een game-ontwikkelaar, op Facebook.

Claessens geeft zelf zes voorbeelden van afbeeldingen die volgens hem gekopieerd werden door VIER. Zo werd Jinnih Beels in zo goed als hetzelfde pakje gestoken als in het ontwerp van een artiest. Alleen werd in haar geval de sjaal rood gekleurd en werd op de kniëen iets toegevoegd. Hetzelfde verhaal bij de afbeelding van Tourist LeMC. Zijn pak is identiek aan dat van een al bestaand werk, tot enkele krassen en een afgesleten logo op de borst toe.

In een van de commentaren op de Facebook-post worden verschillende van de artiesten opgesomd wiens werk gebruikt werd. Volgens Claessens is er ook werk bij dat toebehoort aan Disney.