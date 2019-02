Vier nieuwe namen voor 'Bargoens' HL

06 februari 2019

07u00 0 TV Eerder wisten we al dat Eric Goens ex-profrenner Stig Broeckx en Annelies Frans (de partner van acteur Eric Kerremans) zou volgen in het nieuwe seizoen van 'Bargoens'. Nu voegt hij daar ook de resterende namen aan toe.

Het verhaal van Coline en Sophie spreekt tot de verbeelding. "Zij werden in Guatemala geboren, maar groeiden na hun adoptie in België op", zegt Goens. "Toen ze naar hun biologische ouders op zoek gingen, ontdekten ze dat ze als baby ontvoerd waren om vervolgens verkocht te worden. Dit mensonterende verhaal zal stof doen opwaaien, want het brengt het grootste adoptieschandaal van de voorbije decennia naar boven."

Goens gaat ook langs bij Jef Dupain. "De fascinerende bioloog vocht in Kameroen en Congo voor de overlevingskansen van bonobo's." Hij bracht heel wat aan het licht, maar zoals wel vaker bij klokkenluiders, werd hij door zijn werkgever op straat gezet.

Verder brengt 'Bargoens' het verhaal van Stefaan, een gescheiden vader wiens ex met de kinderen naar Polen is gevlucht. "Hij is de wanhoop nabij, want hij zag zijn kinderen al vier jaar niet meer, ondanks een tiental gerechtelijke uitspraken in zijn voordeel. De Poolse overheid schermt de moeder af. En de Belgische overheid kijkt de andere kant op."

Ten slotte is er ook nog monsieur Ben, die in het centrum van Brussel een chic hotel uitbaat. "Elke avond rijdt hij naar het Maximiliaanpark om er transmigranten op te pikken en hen de overgebleven, vrije kamers gratis aan te bieden. Iedereen heeft wel iets goeds in zich, maar zijn altruïsme tart alle verbeelding. Mijn mond viel open van verbazing", zegt Goens. "Ik geloofde niet dat zoiets kon bestaan."

'Bargoens' loopt vanaf 19 februari op Eén.

Meer over Eric Goens