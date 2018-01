VIER neemt 'Sterren Op De Dansvloer' over van VTM: "BV's moeten het niveau van een vette videoclip halen" MC

18 januari 2018

21u00

Er wordt weer flink gebikkeld om de gunst van kijkend Vlaanderen. Voor de zomer zijn de kaarten min of meer geschud, na de grote vakantie schakelt VIER alweer een versnelling hoger. De zender pakt dan o.a. uit met 'Dancing With The Stars', een variant op VTM's 'Sterren Op De Dansvloer'.

Na de zomer, die opnieuw zal beheerst worden door Koning Sport met het WK voetbal en de Tour, zal het even wennen worden voor de kijker. Naast vaste waarden als ‘De Slimste Mens’ en ‘De Rechtbank’ pakt VIER uit met ‘Dancing with the Stars’, een remake van VTM's 'Sterren Op De Dansvloer' dat liep van 2006 en 2012. Het idee blijft hetzelfde: BV’s worden gekoppeld aan professionele danspartners.

Jacques & Francesca

Het voorbije decennium had VTM zowat het Vlaamse op dansprogramma', denk maar aan ‘Dansdate’ en ‘So You Think You Can Dance’ en ‘Sterren Op De Dansvloer’, dat gebaseerd is op een format van de BBC. Over mogelijke kandidaten en opvolgers van presentatoren Jacques Vermeire en Francesca Vanthielen is nog niks bekend.

"De handtekeningen op het contract zijn nog niet droog", lacht perswoordvoerder Kristof Demasure. "De show zal wel een modern kleedje krijgen. We kijken daarbij vooral naar ‘Dance avec les Stars’, op TF1, waar de jury niets minder verwacht van de duo’s dan het niveau van een vette videoclip. Wat Songfestival-kandidaat Loïc Nottet daar al liet zien, moet ook bij ons kunnen."

Na de winter

Ook in de lente valt er heel wat te beleven bij VIER: 'Ex-gangster': een onthullende docureeks van Peter Boeckx; de nieuwe fictiereeks 'Gent West'; ‘Karen Maakt Een Plaat’ en ‘Leeuwenkuil’ , waarin dromers vijf ondernemers van hun briljante idee proberen te overtuigen.

Daarnaast zijn er nieuwe reeksen van ‘Hotel Römantiek’, ‘Topdokters’, ‘Bartel in het Wild’ en ‘Control Pedro’.

Veerle Dobbelaere in 'Gent West'.

In 'De Leeuwenkuil' oordelen vijf topondernemers over de briljante ideeën van de kandidaten.

'Ex-gangster' is een nieuwe docureeks van Peter Boeckx.