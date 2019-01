VIER lost nieuwe beelden van tweede seizoen 'Gent West’ TDS

16 januari 2019

10u45

Bron: VIER 0

Vanaf woensdag 30 januari kan je op VIER naar het tweede seizoen van de Vlaamse topfictie ‘Gent West’ kijken. De zender lanceerde zopas een gloednieuwe trailer om je nu al warm te maken. En er is nog meer goed nieuws: het volledige eerste seizoen van de reeks is vanaf nu te bingewatchen via VIER.be.