VIER kijkt binnen bij Belgische ambassades Redactie

15 april 2019

00u00 0 TV Van Barcelona en New York tot Nairobi, Rio en Bangkok. Ons land heeft in meer dan 100 buitenlandse steden een ambassade of consulaat. Maar wat doen de consuls en ambassadeurs er heler dagen? Het nieuwe VIER-programma 'De ambassade' zocht het uit.

De voorbereidingen van het nieuwe VIER-programma 'De ambassade' namen bijna een heel jaar in beslag. "We draaiden telkens drie weken op één plaats. Daarna reisden we na een korte voorbereidingsperiode door naar de volgende stad", zegt Tom Bouckaert, executive producer bij productiehuis Zodiak Belgium. "Maar vooral het logistieke werk - het regelen van visums en vergunningen voor elke medewerker - was een huzarenstukje."

Waarom de programmamakers voor metropool New York, het Keniaanse Nairobi, de Thaise hoofdstad Bangkok, de Spaanse toeristenmagneet Barcelona en het Braziliaanse Rio de Janeiro kozen? "Voor ons moesten het steden zijn waar er genoeg Belgische toeristen in aanraking komen met de ambassade of het consulaat. En ze moesten zo wijd mogelijk over de wereldbol verspreid liggen."

Door Amazonewoud

Naast de ambassadeurs komen in de VIER-reeks dus heel wat Belgen in het buitenland aan bod. Zo is in de eerste aflevering de 80-jarige Guido te zien. Enkele jaren geleden kocht hij zijn eigen berg in het Amazonewoud. "'Kom eens op bezoek', had hij tegen consul-generaal Jean-Paul Charlier gezegd, dus het leek ons leuk hem te volgen", zegt Bouckaert. "De 4x4 waarmee we reden kon die berg helemaal niet op en dus hebben we het laatste anderhalf uur te voet moeten doen, met voedsel- en drankvoorraad en tientallen kilo's aan filmmateriaal. Het lichtblauwe hemdje van de consul was donkerblauw van het zweet toen hij in Guido's hutje aankwam. (lacht)"

Bangkok (Thailand)

Elie Loos (62) is viceconsul op de ambassade in Bangkok. Hij is de man die aan de lopende band moet beslissen welke Belgen mogen trouwen met een Thaise schone en welke niet. "Als ik eerlijk ben, heb ik nog niet gezien wat Thaise vrouwen meer hebben dan Belgische", lacht hij in de eerste aflevering.

New York (Verenigde Staten)

Cathy Buggenhout (53) is consul-generaal in New York en verantwoordelijk voor de 2.500 gedomicilieerde Belgen in The Big Apple. Ze werkte eerder al in Shanghai en Kroatië, maar haar man - met wie ze al 32 jaar getrouwd is - woont nog steeds in België. De twee hebben al 16 jaar een latrelatie, maar proberen elkaar nooit meer dan 25 dagen niet te zien.

Nairobi (Kenia)

Consul Hilde Van Inthoudt (56) woonde al in Beiroet, Bangkok en Peking, maar werkt nu vanuit de Keniaanse hoofdstad. In de eerste aflevering helpt ze een man wiens visum is verlopen en geen geld meer heeft om terug te keren naar België. "We krijgen hier heel wat Belgen over de vloer die van de regen in de drop geraken", zegt ze.

Rio de Janeiro (Brazilië)

Consul-generaal Jean-Paul Charlier (53) volgde een opleiding als vertaler-tolk en spreekt zeven talen. Zijn kennis van het Russisch was in z'n voordeel toen hij op de ambassade in Rusland werkte. Nu hij in het Braziliaanse Rio de Janeiro woont, komt zijn Portugese taalvaardigheid goed van pas. Jean-Paul woonde daarnaast al in Congo, Argentinië en Ethiopië, maar zijn favoriete land blijft België.

Barcelona (Spanje)

Barcelona is bij de Belgen één van de populairste bestemmingen voor een citytrip en dat voelen ze op de ambassade. Consul Didier Verwaerde (64) ziet dan ook voornamelijk Belgische toeristen die bestolen zijn. "Eén dame zelfs twee keer tijdens dezelfde reis", vertelt hij vanavond.