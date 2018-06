Vier jaar na haar deelname aan 'Boer zkt. vrouw' is ex-kandidate Kelly getrouwd DBJ

18 juni 2018

06u00 1 TV Kelly Vergauwen, die in 2014 meedeed als een van de kandidaten van 'Boer zkt. vrouw', is dit weekend in het huwelijksbootje gestapt met collega-boer Bram. De twee baten ook samen een tuinbouwbedrijf uit.

In 2014 zorgde Kelly Vergauwen uit Leest voor een unicum door samen met haar vader Patrick deel te nemen aan 'Boer zkt. vrouw'. Haar vader stapte al snel uit het programma zonder match en ook voor Kelly kon Dina Tersago, na een eerste hoopvolle relatie met de Waalse boer Antoine, uiteindelijk geen cupido spelen.

Vier jaar na datum heeft Kelly dan toch het liefdesgeluk gevonden bij Bram die ze via de koeienstiel al jaren kende. De vonk sloeg vorig jaar uiteindelijk over en de twee runnen nu samen een tuinbouwbedrijf. De plechtigheid vond zaterdag plaats in de kerk van Hombeek.

Waalse boer

Kelly werd vier jaar geleden tot over haar oren verliefd op de Waalse boer Antoine in 'Boer zkt. vrouw'. "We weten zelfs al waar we de kinderkamer gaan maken", zei een dolverliefde Kelly toen. Volgens Dag Allemaal zouden Kelly en Antoine elkaar al van voor het programma hebben gekend, maar tussen de twee werd het uiteindelijk niets.