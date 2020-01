VIER gaat door met gecontesteerde kunstexpert Boris Devis: “We behouden ons vertrouwen in hem” Redactie

28 januari 2020

06u01

Bron: Dag Allemaal 0 TV Antiekdealers Patrick Van der Vorst (48) en Boris Devis (38) blijven experts in ‘Stukken Van Mensen’, zo blijkt in het nieuwe seizoen. Tiens, ging Patrick niet voor priester studeren? En ligt Boris niet onder vuur na een rechtszaak? “Over het proces tegen hem spreken we ons niet uit”, laat VIER weten aan Dag Allemaal.

Het is toch enigszins verrassend dat Boris Devis ook in het nieuwe seizoen van ‘Stukken Van Mensen’ opduikt. Kunst- en antiekexpert Boris is een vertrouwd gezicht in het veelbekeken tv-programma, maar lag het voorbije jaar onder vuur. Twee zakenpartners die deelnamen aan ‘Stukken Van Mensen’ spanden een rechtszaak tegen hem aan omdat hij een deal niet nakwam. Zowel in eerste aanleg als in beroep werd Devis veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding. Zijn tv-carrière komt echter niet in het gedrang. “Inhoudelijk wensen we ons niet uit te spreken over deze zaak, maar we behouden ­alleszins het vertrouwen in ­Boris”, zegt Niels Pittevils, woordvoerder van VIER.

Priester

Ook de aanwezigheid van Patrick Van der Vorst lijkt bizar. Patrick verbaasde vorig jaar de (antiek)wereld nog met zijn aankondiging dat hij priester gaat worden. Hij verkocht zijn zaak en z’n website en schreef zich in aan een seminarie in Rome. Na zijn studie, die vier jaar duurt, wil hij een parochie leiden in Londen waar hij al jaren woont. Hoe komt het dan dat hij toch nog expert is in ‘Stukken Van Mensen’?

“De opnamen dateren van voor zijn vertrek naar Rome”, legt Niels Pittevils uit. Zal hij dan in een eventueel volgend seizoen niet langer opduiken? “Daar is nog geen beslissing over genomen”, klinkt het. “Of het programma na deze reeks nog een vervolg krijgt en hoe dat er zal uitzien, is ook nog niet uitgeklaard. We bekijken alles seizoen per seizoen.”

Verwaterd?

Er vallen alleszins een paar vernieuwingen op in de afleveringen die VIER sinds deze week uitzendt. Zo is er gekozen voor een andere locatie, het privémuseum Verbeke Foundation in Kemzeke. En er zijn drie experts bijgekomen, wat het totaal op acht brengt. Verwatert daardoor sowieso ook de rol van Boris Devis niet? “Da’s zeker niet onze intentie”, zegt Niels Pittevils. “Met acht experts wordt de concurrentiestrijd om een item te bemachtigen gewoon nog spannender.”