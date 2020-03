VIER focust met '#Corona2020' op de positieve kanten MC

17 maart 2020

00u00 0 TV VIER pakt vanaf vanavond uit met '#Corona2020', een dagelijks 15 minuten durend magazine over de gevolgen van de coronacrisis. Het programma wordt gemaakt door Het Nieuwshuis, het productiehuis van Eric Goens.

'#Corona2020' is elke weekdag om 20.20 uur te zien, onmiddellijk na 'Huizenjagers'. "De bedoeling is om de Vlamingen die in hun huis vastzitten een hart onder de riem te steken. We gaan een 'Man Bijt Hond'-achtig magazine maken, waarbij elk onderwerp rond de gevolgen van het virus draait. We willen vooral de positieve kanten brengen en laten zien dat het leven ondanks alles toch nog mooi kan zijn", aldus Goens.

‘#Corona 2020', vanavond om 20.20 uur op VIER.