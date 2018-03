VIER en zijn 'Café De Mol' verliest eerste kijkcijferwedstrijdje tegen 'Gevoel voor Tumor' op Eén DBJ

19 maart 2018

14u27

Bron: Eigen berichtgeving 0 TV Pas volgende week staan met 'De mol', 'Boer zkt vrouw' en 'De drie wijzen' drie absolute kleppers tegenover elkaar in televisieland, maar het eerste veldslagje heeft VIER toch al verloren. VIER lokte met 'Café De Mol' slechts 229.000 kijkers tegenover 1.009.000 voor 'Gevoel voor tumor' op één.

Op zondag 25 maart is het D-day in televisieland. Dan staan met 'De Mol' en 'De 3 wijzen' twee toppers van VIER en één lijnrecht tegenover elkaar. Ook VTM mengt zich in de debatten door de eerste 'wervingsaflevering' van 'Boer zkt vrouw' nét voor de twee publiekstrekkers te programmeren. Een wedstrijdje om naar uit te kijken, dat gisteren dus al met een opwarmertje begon.

Eén gaf zichzelf een voorsprong op de aankomende strijd door een week voordien al met 'Gevoel voor tumor' te starten. Met succes, want de nieuwe Vlaamse fictiereeks rondde net de kaap van het miljoen kijkers. Ze scoorde daarmee beter dan de seizoensfinale van 'Salamander' de week voordien. 'Café De Mol' op VIER, dat de kandidaten voor het zesde seizoen voorstelde, moest het gisteren stellen met 'slechts' 229.000 gegadigden. Op hetzelfde moment koos VTM voor een heruitzending van 'Gaston en Leo in Hong Kong', goed voor 409.000 kijkers.

'Gevoel voor tumor' kreeg met de laatste aflevering van Philippe Geubels' 'Taboe' wel de ideale trekker geprogrammeerd. De compilatieaflevering lokte 1.445.000 kijkers en trok daarmee 48% van de commerciële doelgroep tussen 18 en 54 naar zich toe.