VIER brengt oerklassieker 'Expeditie Robinson' terug

15 maart 2018

20u49

Bron: VIER 1568 TV Na 'De Mol' en 'Dancing with the Stars' plant VIER de reanimatie van een andere oerklassieker: 18 jaar na het allereerste seizoen op het toenmalige VT4 brengt de zender dit najaar 'Expeditie Robinson' terug op het scherm.

"Na 'De Mol', dat na 13 jaar terugkwam en sinds het voorjaar van 2016 een vaste afspraak is, claimt VIER zowel in het voorjaar als in het najaar spanning en topavontuur", klinkt het bij VIER. Daarom gaan ze voluit voor 'Expeditie Robinson', zoals we het allemaal leerden kennen. De oerversie dus. Geen VIP-versie, geen vriendenduo's maar zestien totaal onbekende Vlamingen van verschillende afkomst gaan in extreme omstandigheden de bikkelharde strijd aan met zichzelf, elkaar én de natuurelementen op een onbewoond eiland.

Voor het eerst gaat het ook enkel om Vlaamse kandidaten, er wordt - in tegenstelling tot vroeger - niet meer samengewerkt met Nederland. Wie gaat presenteren is nog niet bekend. Het allereerste seizoen op VT4 werd gehost door Ernst-Paul Haseelbach - die later overleed tijdens de opnames van dat andere survivalprogramma 71 ° Noord - en Desiré Naessens, broer van Pascale. Nadien werd Desiré vervangen door Roos Van Acker, die op haar beurt weer vervangen werd door Lotte Verlackt toen Expeditie verhuisde naar Kanaaltwee. Nadien was het - tot het laatste seizoen in 2012 - aan Evi Hanssen, die het één jaar op VTM deed en nadien op 2BE. Eigenlijk is zij of Roos Van Acker de geknipte vrouw om de draad op VIER weer op te pikken.

Voor wie zich het format niet helemaal herinnert: "Een bikkelharde, maar bloedeerlijke survivalrace waar alles draait rond macht, leiderschap, complotten en intriges. Een mentale en fysieke strijd die het meest primaire bij Vlaamse mannen en vrouwen naar boven brengt". Zo luidt het nu toch bij VIER. De opnames staan gepland voor deze zomer, dit najaar wordt het nieuwe seizoen op tv verwacht.

Avontuurlijke Vlamingen (m/v/x) kunnen zich vanaf vandaag inschrijven voor 'Expeditie Robinson' op www.vier.be.