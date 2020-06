Videoplatform ‘VTM GO’ wint award voor ‘Media Brand of the Year’ LOV

12 juni 2020

15u34 0 TV Donderdag werd videoplatform Donderdag werd videoplatform VTM GO van DPG Media bekroond tot ‘Media Brand of the Year’ tijdens de virtuele uitreiking van de AMMA 2020 (Adapted Masters in Media Awards).

VTM GO is het gratis online videoplatform van DPG Media dat al het beste wat op de tv-zenders (VTM, Q2, Vitaya, CAZ, CAZ 2, VTM KIDS) te zien is bundelt, aangevuld met Vlaamse topseries, internationale series van Walter Presents en een aparte Kidswereld.

De AMMA-award bekroont een mediamerk dat zichzelf heeft onderscheiden in het afgelopen jaar. De jury besloot unaniem dat VTM GO de ‘golden award’ verdient in de categorie ‘Media Brand of the Year’ en omschrijft het gratis online videoplatform als een innovatief en gedurfd product in een competitieve markt. VTM GO haalt het van Newsweek, Le Soir, Nostalgie en De Standaard.

“Het is een hele eer om deze AMMA te ontvangen. We zijn met het hele team supertrots op deze erkenning”, zegt Calogero Macaluso, director streaming en marketing DPG Media. “De Vlaming vindt zijn weg ook duidelijk naar het platform. Op een goed jaar tijd hebben we al meer dan 600.000 actieve gebruikers per maand, goed voor bijna 18 miljoen views in de afgelopen maand.”

Niet alleen VTM GO viel in de prijzen, ook Ben Jansen, Chief Commercial Officer (CCO) bij DPG Media, won een AMMA voor ‘Media Personality of the Year’. Die award wordt niet standaard uitgereikt, het is een prijs die de jury kan uitreiken aan een persoon die het afgelopen jaar heeft bijgedragen tot de ontwikkeling van media en advertising.