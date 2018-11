VIDEO. Zuhal Demir laat politiek volledig los in ‘Die Huis’: "Ik ben niet die iron lady" Mark Coenegracht

20 november 2018

00u00 0 TV Na de aangrijpende passage van Stefaan Degand is N-VA-politica Zuhal Demir vanavond te gast in 'Die Huis'. De Turks-Limburgse blikt er terug op een jaar van hoogtes en laagtes. Zes weken nadat ze mama werd van Rozanne stierf haar moeder. Er vloeien opnieuw tranen in Zuid-Afrika, die gedroogd worden door Ide: Demirs nicht die onverwachts opduikt in de villa.

"Speciaal, heftig en emotioneel." Dat zijn de drie woorden die politica Zuhal Demir gebruikt, enkele minuten nadat ze haar naam heeft ingebrand op de wijnton en klaar is om na 24 intense uren in 'Die Huis' weer richting Kaapstad te rijden. "In die 24 uur is heel mijn leven hier voorbijgeflitst. Met de hoogtes en de laagtes. Ja, het was een behoorlijk emotionele rollercoaster. Het heeft deugd gedaan om dat verleden nog eens helemaal op te pikken."

"Ik heb Demir-de-politica best wel snel en goed kunnen loslaten in 'Die Huis'. Je zal me zien zoals ik normaal in het leven sta. Ik ben Zuhal, recht voor de raap, zonder te veel remmingen. Er is ook weinig over politiek gepraat. Wel over mijn leven. Ik denk dan ook dat de kijker zal zien dat ik niet de iron lady ben waarvoor ze me wel eens nemen. Ik ben niet hardvochtig, asociaal. Ik wil wel dat iedereen in onze samenleving vooruit moet kunnen. Kijk, de politica wordt alweer wakker. Laat het maar iets zijn tussen Moeder Theresa en Margaret Thatcher", lacht ze.

Tweede moeder

"Ik heb gelukkig weinig moeite om mijn leven te delen met anderen. Mijn man staat niet graag in de belangstelling en praat niet graag over ons privéleven. Ikzelf heb daar minder moeite mee. Weet je, je kan de grenzen perfect zelf bepalen en duidelijk maken waar je niet verder wil op ingaan. Ik ben best fier en trots op mijn verleden. Dan praat je daar graag over, denk ik."

Net als in de aflevering met Danira Boukhriss Terkessidis nodigde Eric Goens ook voor Demir een speciale gast uit. De politica breekt helemaal als haar nicht Ide, jarenlang haar 'oudere zus' of 'tweede mama', zomaar plots voor haar staat. Terwijl ze nooit eerder met de auto verder dan Genk reed. "Toen ik mijn nicht zag, kon ik mijn ogen amper geloven. Ze kwam in haar hele leven nooit buiten. Ik vond dat zo bijzonder dat ze heel die reis had ondernomen. Dat heeft me heel erg aangegrepen."

Aan die emoties is een heel familieverhaal gekoppeld. "Ide was en is naast mijn moeder een tweede moeder voor ons allemaal. Met het verlies van mijn mama, die begin dit jaar stierf, amper zes weken na de geboorte van mijn kind Rozanne, heb ik dankbaar van haar steun mogen gebruikmaken."

Terwijl ze op het terras van 'Die Huis' samen Turkse 'karniyarik' (gevulde aubergines met gehakt) eten, blikt Zuhal terug op de rol van haar moeder. "Ik heb het geluk gehad dat mama altijd voor ons klaarstond. Of je nu om 12 uur van school kwam of om 4 uur, mijn ma stond er altijd. Altijd thuis, altijd die deur open, dat eten klaar. Soms denk ik wel dat ik dat niet ga kunnen doen voor Rozanne. Zij was voor ons als een heilige."

Slingerbeweging

De dood van mama Demir kwam onverwachts voor Zuhal. Ze heeft geen afscheid kunnen nemen en dat wringt uiteraard. Als ze terugblikt, springen de tranen weer in haar ogen. "De dokter had tegen mijn broer en mijn zus gezegd dat ze niet meer lang zou leven. Ik merkte wel dat ze dat duidelijk wilden maken, ik was daar zelfs een beetje kwaad over. Ik kon daar eigenlijk niet tegen. Ik wilde dat ook niet aanvaarden. Nog altijd niet. Ik revolteer zelfs tegen de dood. Ik moet wel, maar het is heel moeilijk om te aanvaarden dat je moeder er niet meer is. Zij was het meest dierbare in mijn leven. Dat plots verliezen is vreselijk."

"Ik had niet gedacht dat ik het zo moeilijk zou hebben. Zowel om zonder tranen over mama te praten, als over mijn dochtertje Rozanne, het absolute hoogtepunt in mijn leven. Zij zal altijd op de eerste plaats komen. De plotse slingerbeweging tussen het mooiste en het pijnlijkste wat kan gebeuren was heftig. Ik kan daar niet over vertellen zonder meteen emotioneel te worden."

'Die Huis', vanavond om 20.35uur op Eén.