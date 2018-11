VIDEO. Zuhal Demir breekt wanneer haar nicht plots in ‘Die Huis’ zit Mark Coenegracht

19 november 2018

07u00 0 TV Het lijkt wel of emoties de rode draad zijn in de nieuwe reeks van ‘Die Huis’, waarin Eric Goens bekende Vlamingen interviewt in Zuid-Afrika.

Eerst was er Danira Boukhriss Terkessidis die amper nog bijkwam toen haar papa plots voor haar stond. Vorige week gaf acteur Stefaan Degand iedereen een krop in de keel bij zijn verhaal over het plotse verlies van zijn vriendin en hun ongeboren kind. En ook morgenavond zijn er weer tranen, dit keer van vreugde én van verdriet, bij politica en mama Zuhal Demir. Zij breekt als haar nicht Ide, jarenlang haar oudere zus en tweede mama, zomaar in ‘Die Huis’ zit. Terwijl ze nooit eerder met de auto verder dan Genk reed.

“Het moment waarop ik mijn nicht Ide zag, kon ik mijn ogen amper of niet geloven. Ze is in haar hele leven nooit op reis geweest. Ze durft met haar auto niet buiten Genk te rijden. Ik vond het zo bijzonder dat ze heel die reis had ondernomen en daar ineens stond. Dat heeft me heel erg aangegrepen”, vertelt de NV-A-politica. Aangegrepen is een understatement voor ‘volledig ondersteboven en door emotie overmand’. Aan het zwembad van ‘Die Huis’ laat Demir haar tranen de vrije loop.

Aan die emoties is een heel familieverhaal gekoppeld. “Nicht Ide was en is een tweede moeder voor ons allemaal. Na het verlies van mijn moeder, die begin dit jaar amper zes weken na de geboorte van mijn kind Rozanne stierf, heb ik dankbaar van haar steun gebruik mogen maken. Hoe onwaarschijnlijk sterk onze band wel is, komt duidelijk over in deze aflevering van ‘Die Huis’. Ik heb mijn emoties niet weggestoken, maar ik vind dit fragment wel heel waardig en heel mooi.”

Dood van haar mama

Terwijl ze op het terras van ‘Die Huis’ samen ‘karniyarik’ (gevulde aubergines met gehakt) eten, blikt Zuhal terug op de rol van haar moeder. “Ik heb het geluk gehad dat mama altijd voor ons klaarstond. Of je nu om twaalf uur van school kwam of om 4 uur, mijn ma stond er altijd. Altijd thuis, altijd die deur open, dat eten klaar. Soms denk ik wel dat ik dat niet ga kunnen doen voor Rozanne. Zij was voor ons als een heilige.”

De dood van mama Demir kwam onverwacht voor Zuhal. Ze heeft geen afscheid kunnen nemen en dat wringt. Als ze terugblikt, springen de tranen weer in haar ogen. “De dokter had tegen mijn broer en mijn zus gezegd dat ze niet lang meer zou leven. Ik merkte wel dat ze ons dat probeerden duidelijk te maken, maar ik was daar eigenlijk een beetje kwaad over. Ik vond het zo onrechtvaardig en wilde dat dan ook niet aanvaarden. De dood hoort zo hard bij het leven, maar ik kon me er niet bij neerleggen. Nog altijd niet. Het is heel moeilijk om te aanvaarden dat je moeder er niet meer is.”

‘Die Huis’, morgen om 20.35 uur op Eén.