VIDEO. Zo zorgde ‘Over Water’ voor een gigantische file op de Antwerpse Ring

MC

06 januari 2019

12u40 2 TV Een intrigerende vierde aflevering van ‘Over Water’ wordt vanavond op Vlaanderen losgelaten. In deze aflevering wordt Freddy Michielsen begraven. John hoopt zijn redding te vinden door een nieuwe, gevaarlijke alliantie aan te gaan met misdaadbazin Benedicte De Pelsmaecker, een rol die perfect wordt vertolkt door Ruth Becquart.

De meest beklijvende scène is de confrontatie tussen Carl Dockx (Tom Van Dyck) en Patrick De Beco (Kevin Janssens), midden op een brug in het Antwerpse havengebied. Beiden zijn op weg naar de begrafenis van Freddy wanneer Dockx ziet dat De Beco achter hem rijdt. Oog in oog volgt een confrontatie op het scherpst van de snee.

Die confrontatie hebben duizenden automobilisten onbewust ook ervaren, want zij kwamen in een helse file op de Antwerpse ring terecht. Allemaal de schuld van Tom Lenaerts en co, die voor de bewuste opname toelating hadden gekregen om ‘een paar uur’ te filmen op de brug - een belangrijke verbindingsweg. “Die opnames liepen wat uit, waardoor duizenden automobilisten een hele omleiding moesten volgen, verplicht waren om de ring te nemen en daar voor grote files zorgden. De politie kwam ons dan ook aanmanen om de opnames zo snel mogelijk af te ronden”, aldus Tom.

‘Over Water’, aflevering 4, vanavond om 20.55 uur op Eén.