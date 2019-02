VIDEO. Zo zong Ingeborg vroeger de eerste intro van ‘Schuif Af’ TK

06 februari 2019

11u45 0

Ingeborg was voor het eerst te zien op VTM in 1990, amper een jaar nadat de zender van start ging. Met ‘Schuif Af’ kreeg ze als jonge vrouw van 22 een hele grote kans. Het programma was jarenlang succesvol, al vinden wij de latere intro toch een beetje beter.