VIDEO: Zo zag de eerste draaidag van Janine Bischops bij 'Familie' eruit

Janine Bischops, voor half Vlaanderen nog steeds Jenny uit 'Thuis', beleefde gisteren haar allereerste draaidag op de set van 'Familie'. In de VTM-soap speelt ze Brigitte De Wulf, de moeder van Lars en Amélie. "Spannend, maar ik ben zo blij als een klein kind dat ik opnieuw voor de camera's mocht staan. Ik voelde me meteen 'thuis' bij 'Familie'", grapt ze.

De haren acajou gekleurd en omhoog gecoiffeerd, een crèmekleurige jurk, opvallende juwelen. Er viel gisteren op de set van 'Familie' in Boortmeerbeek niet naast Brigitte De Wulf te kijken. En vanaf dinsdag 21 november kunnen de kijkers dat ook niet, want het personage van Janine Bischops zal zeker over de tongen gaan. Al bij haar eerste verschijning dropt Brigitte (65), de moeder van Lars (Kürt Rogiers) en Amélie (Erika Van Tielen), een flinke bom. "Weg met dat volkse, dat zachtaardige van Jenny uit 'Thuis'. Brigitte is geen doetje. De behoorlijk straffe bom die ik drop, heeft serieuze gevolgen voor het verloop van de soap", zo licht Janine een tipje van de sluier. Lees het volledige interview met Janine Bischops in onze pluszone.