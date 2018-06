Video: zo werd Proximus-medewerker de allereerste 'Homo Universalis' JOBG

13 juni 2018

20u05 959 TV Vlaanderen heeft een eerste 'Homo Universalis': Guy Sterckx (47), een Proximus-medewerker uit Geluwe. 'De man die alles kan' won vanavond in het Eén-programma 'Iedereen Beroemd' de wedstrijd van 'Homo Universalis'.

Voor die populaire zoektocht legden sinds eind januari 100 mensen de meest simpele proeven af, van een Lego-autootje ineensteken en aardappelen schillen tot een kaartenhuis bouwen en de limbo dansen. De 100ste proef gisteren was een vakantie-estafette. Finalisten Guy Sterckx en Ken Van Assche (30) uit Pellenberg vertrokken aan de race met een badhanddoek en moesten die als eerste op een lege strandstoel deponeren. Maar de weg daar naartoe lag bezaaid met opdrachten als een espadrille in een rubberbootje mikken en een bottle flip doen met een bus zonnecrème.

Guy werd de winnaar. "Ik ben toch wel een beetje fier. Niet dat mijn leven verandert met deze titel of zo. Integendeel, ik blijf nog altijd even onhandig", lacht hij. "Maar ik ga voortaan toch 'Homo Universalis' op mijn visitekaartje zetten (lacht). Niet om op te scheppen, maar gewoon, als mensen je erover zouden aanspreken kan dat een leuke opener zijn voor een gesprek. Ik kan er heel wat leuke anekdotes over vertellen, want het was een bijzonder leuke ervaring." Waarom hij zich inschreef voor het avontuur? "Voor het eerst kwam er een wedstrijd op tv waarvoor je niet in iets moest uitblinken of heel slim zijn. 'Op mijn lijf geschreven!', dacht ik. En dan win ik dat nog wel ook. Plots moet ik nu thuis van mijn vrouw wel meer klusjes doen. (bulderlach)"

Naast de eer wint Guy ook een jaar aan gratis reischeques. "Ik ga een grote reis met met mijn vrouw en onze drie tieners plannen. Naar waar? Daarover moeten we het nog eens hebben."