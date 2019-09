VIDEO. Zó kan je dus voorspellen of er een hond, kat of schaap uit het ‘Tik Tak’-huisje komt TDS

02 september 2019

15u13

Bron: VRT 2 TV Kan je voorspellen of er een hond, kat of schaap uit het bekende huisje uit ‘Tik Tak’ komt? En zo ja, hoe dan? Het is een vraag die veel kijkertjes zich allicht stellen, of ooit hebben gesteld. Nu de eerste afleveringen van het vernieuwde kinderprogramma op Ketnet Junior werden uitgezonden, geeft VRT het antwoord.

Dat doet VRT aan de hand van een fragment uit ‘Schoeters en bellen’, de talkshow van Siska Schoeters die via het internet te bekijken is. In de video is te zien hoe Dieter Coppens te gast is, en hij vraagt zich af of het mogelijk is te achterhalen of er een hond, kat of schaap uit het ‘Tik Tak’-huisje zal komen.

Rekwisiteur Siska, die het bekende huisje uit ‘Tik Tak’ voor haar rekening neemt, verklapt voor eens en altijd het geheim. “Sommige mensen denken dat het aan de sterren ligt, welke sterren fonkelen en welke niet, maar dat is het niet”, klinkt het. “Eigenlijk was het de klepel die verdween. Wij vonden dat super slim van de makers van ‘Tik Tak’, dat ze er een soort spelelement in staken. Dat was echt zo: ‘Amai, dat ze daar aan gedacht hebben’. Maar dan bleek achteraf: die klepel werd daarop geprojecteerd en die hond was net iets groter dan die schaapjes, dus dan kwam die klepel voor zijn hoofd. Daarom verdween die klepel als de hond kwam. Dat was helemaal geen slim, extra idee dat ze erin staken, maar gewoon een oplossing voor een praktisch probleem.”

Hoe kun je voorspellen of er een hond, kat of schaap uit het Tik Tak-huisje komt? Het is een vraag die veel kijkers wakker hield. We onthullen een van de best bewaarde geheimen over #TikTak... pic.twitter.com/LnE1uYCOIT VRT(@ VRT) link