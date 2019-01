VIDEO. Zo hard tegen onzacht gaat het straks op Eén in ‘Over Water’ MC

27 januari 2019

12u54

In de zevende aflevering van de Eén-reeks 'Over Water' gaat het straks bijzonder hard tegen zeer onzacht tussen twee van de hoofdrolspelers. John Beckers, ooit een gevierde tv-ster en sublieme quizmaster, wil zijn leven na zijn alcoholproblemen terug op de sporen krijgen. Maar komt al snel terecht in een spel rond drugs in de Antwerpse haven. Hij rijdt per on geluk zijn schoonvader Freddy Michielsen aan, hij begint een affaire met Ella, de geheime dochter van zijn kompaan Carl Dockx en hij gaat de confrontatie aan met Patrick De Beco, de man die denkt dat hij de drugslijnen in handen heeft.

“We komen in de zevende aflevering op het kruispunt van de reeks”, vertellen bedenkers Tom Lenaerts en Paul Baeten Gronda. “De antagonist en de protagonist staan neus tegen neus. John Beckers is van de zachte huisvader steeds meer de figuur geworden die een rol gaat spelen in de drugswereld. De Beco maakt de omgekeerde beweging en is van de harde , koude man meer en meer een kwetsbare figuur geworden. Het wordt in deze scène, die schitterend wordt gespeeld door Tom Dewispelaere en Kevin Janssens, super persoonlijk. En daardoor bijzonder spannend”.