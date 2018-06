VIDEO: zo ging de bevruchting van reuzenpanda Hao Hao eraan toe TDS

04 juni 2018

In 'Animalitis' volgen de camera's het boeiende bevruchtingsproces van de reuzenpanda Hao Hao in Paira Daiza. Een vrouwelijke panda kan maar 1 dag per jaar bevrucht worden, dus de druk ligt hoog. Gelukkig verloopt alles goed. De verzorgers en artsen hopen nu op een vlotte zwangerschap.