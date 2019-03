VIDEO. Zijn Rodanya en Morgan uit ‘Temptation Island’ nog samen? Instagram doet uitschijnen van wel KD

01 maart 2019

11u10

Bron: Telegraaf 0 TV Hebben Rodanya en Morgan de ultieme relatietest op ‘Temptation Island’ overleeft? Bij De Telegraaf zijn ze er zeker van. Een redactrice vond op de Instagrampagina’s van de twee foto’s die doen uitschijnen dat de twee nog met elkaar optrekken.

Redactrice Julie van De Telegraaf zag een foto passeren op de pagina van Morgan. Hij poseerde er voor de camera met enkele herkenbare huisjes op de achtergrond. “Na wat speurwerk kwamen we erachter dat dit in een wijk in Almere is", aldus de blondine. Ook Rodanya plaatste een foto online die in Almere genomen werd. “Allemaal niet gek, want zij woont in Almere”, verklaart Julie. “Maar Morgan woont niet in Almere. Dus het lijkt erop dat ze daar gezellig samen een fotoshoot hebben gehouden.”

De presentatrice van de show probeerde nog even advocaat van de duivel te spelen en zei dat Morgan daar ook kon zijn om wat spullen op te halen. Julie is er echter van overtuigd dat, indien dat het geval was, het duo dan geen foto’s van elkaar zou nemen. “Die plaatsen liggen maar vijf minuten van elkaar af met de auto”, verduidelijkt de redactrice nog.