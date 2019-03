VIDEO. Zenuwachtige Axel Daeseleire wil vrouw kopen in grimmig zigeunerdorp: “Het is hier gevaarlijk” MVO

06 maart 2019

11u23 0 TV Axel Daeseleire gaat op zoek naar jonge vrouwen in arme plattelandsdorpen in Oekraïne. “Voor 3000 tot 4000 euro kan je er een vrouw kopen”, zegt onderzoeksjournalist en ex-politieman Gennadiy Kulikov.

“De vrouwen zelf hebben er dikwijls weinig aan te zeggen maar ze zijn al lang tevreden met een mogelijk beter leven dan de armoede in Oekraïne”. Het brengt Axel in de arme, grauwe dorpen buiten Odessa. “Het is hier gevaarlijk”, waarschuwt tolk Tim. “Ze gooien hier soms met stenen naar mensen die ze niet kennen”. De zenuwachtigheid slaat toe bij Daeseleire en z’n tolk die in het desolate dorp op zoek gaan naar de baron. Hij beslist of Daeseleire een vrouw kan kopen in zijn dorp.

Trafiek Axel, donderdag 20.35 op VIER