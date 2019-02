VIDEO. Wordt Laura uit ‘Blind Date’ het eerste meisje dat Jens aan zijn ouders voorstelt? MVO

06 februari 2019

Het nieuwe seizoen van ‘Blind Date’ is van start gegaan en daar horen uiteraard ook een paar hilarische momenten bij. In de derde ronde ‘Een gewaarschuwd man’ geven familie en vrienden van de drie mannen Laura inside information. Zo vertelt Jana, de zus van Jens, dat hij nog nooit een meisje geïntroduceerd heeft in de familie en dat je hem ten alle tijden moet weghouden van kippen.

In de eerste ronde ‘Eerst even snuffelen’ vuren de drie ‘prooien’ enkele persoonlijke vragen af op de twee vrouwelijke jagers. “The fight is on”, zegt Nathalie Meskens nog, want tijdens de ronde gaat het er al meteen hard aan toe. Zo blijkt nog maar eens dat de deelnemers van Blind Date niet op hun mondje gevallen zijn...

Ook tijdens ‘Eerst even snuffelen’ vuurt Mattijs onder andere enkele persoonlijke vragen af op ‘prooi’ Enya. Zijn haar antwoorden een schot in de roos? Of verkleinen ze net haar kansen bij Mattijs?