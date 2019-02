VIDEO. Wie wordt de ‘Blind Date’ van Justine? KD

13 februari 2019

22u30

Bron: VTM 0 TV ‘Blind Date’ ging vanavond verder met Nathalie Meskens, enkele nieuwe prooien en nieuwe jagers. Maar wie mag met Justine op ‘Blind Date’?

In de ronde ‘Ik heb een cadeautje bij’ proberen Arnaud, Gilles en Nicolas het hart van tandartsassistente Justine te veroveren met een persoonlijk voorwerp. Zo haalt Nathalie een Samson & Gert-krant van Arnaud en een maquette van Nicolas tevoorschijn, maar ook een gitaar van Arnaud. Die laatste maakt er meteen gebruik van om Justine te overtuigen met een akoestische versie van ‘Hold On, We’re Going Home’ van Drake.

(lees je verder onder de video)

De serenade van Gilles heeft duidelijk indruk gemaakt op Justine, want zij kiest hem om mee op reis te gaan naar Sharm-el-Sheikh. Ze verlaten samen de studio met de legendarische zwaai op de trap. In de volgende aflevering komen Justine en Gilles terug langs om Nathalie Meskens te vertellen hoe hun reis samen is geweest en hoe het nu verder gaat.