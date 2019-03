VIDEO. Wie of wat hebben Stefanie en Hanne aangereden in Familie? MVO

01 maart 2019

20u40 0 TV ‘Familie’ eindigde vanavond met een harde klap. Op de terugweg van hun bezoekje aan het pas verloofde koppel Emma en Guido krijgen Hanne (Margot Hallemans) en Stefanie (Jasmijn Van Hoof) de schrik van hun leven.

Terwijl ze luidkeels meezingen met de radio raakt Stefanie - die aan het stuur zit - plots iets of iemand op de weg. De twee stappen uit en blijven in paniek achter... Wat is er gebeurd? Wie of wat hebben Stefanie en Hanne aangereden? En welke gevolgen heeft het ongeval voor hen?

‘Familie’, elke weekdag om 20.00 uur bij VTM