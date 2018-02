VIDEO: Wendy vergeet meteen naam van haar echtgenoot in 'Blind Getrouwd' Redactie

05 februari 2018

08u45

Bron: VTM 0 TV Vanavond is te zien hoe Wendy in 'Blind Getrouwd' in het huwelijksbootje stapt met Damiano. Alleen heeft ze wat moeite om de naam van haar kersverse echtgenoot te onthouden.

Het concept van 'Blind Getrouwd' is intussen wel gekend: bruid en bruidegom zien elkaar voor het eerst aan het altaar en leren elkaar daar kennen. Dat was ook het geval bij Damiano, die zich voorstelt aan Wendy.

"Normaal begin ik met beide namen, maar dat zal voor jullie ook een verrassing zijn, neem ik aan?", stak de burgemeester van wal. "Ik heb het net al gehoord, Ben was het he", aldus Wendy. Oeps... grote hilariteit in de zaal natuurlijk en excuses aan het adres van haar echtgenoot Damiano.