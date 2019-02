VIDEO. Weerman Bram maakt zijn debuut op Eén TK Bieke Cornillie

06 februari 2019

08u23

Bron: VRT 12 TV Vanaf vandaag krijgen Frank Deboosere en Sabine Hagedoren er op Eén een collega bij: weerman Bram Verbruggen maakte vanmiddag zijn debuut op televisie, net na het journaal van 13 uur. Hij zal ook ‘s avonds te zien zijn na het journaal van 19 uur.

De 31-jarige Bram uit Langdorp is sinds november aan het werk als weerman bij jongerenzender MNM, waar hij afwisselend met Frank het weerpraatje verzorgt. Vanaf vandaag brengt hij één dag per week ‘Het Weer’ op Eén, afwisselend met Frank en Sabine. Natuurlijk blijft Bram ook op MNM te horen met het weer. “Het weer presenteren is een kunst”, aldus Bram. “Je moet elk woord wikken en wegen en er is geen autocue. Dankzij MNM kon ik al wat ervaring opdoen als weervoorspeller voor een groot publiek. Het is een logisch traject voor mij: eerst MNM, nu Eén. Ik kijk ernaar uit! Nu gewoon nog wat oefenen op het zinnetje ‘Morgen is Frank er weer met meer weer’.”

De Frank Deboosere van defensie

Bram combineert zijn job als weerman met die van officier in het Belgisch leger. “Daar raakte ik gefascineerd door het weer. Ze noemen me daar de ‘Frank Deboosere van Defensie’.” Hij werd er op z’n 16de aangestoken door de ‘weerbacterie’. “Ik ging op jongerenstage bij de Air Cadets, waar we leerden zweefvliegen. Van majoor Jos - ik ga het nooit vergeten - kreeg ik mijn eerste lesjes meteorologie.” Toen Bram doorkreeg dat Defensie ook een meteorologische tak had, zag hij zijn kans schoon om die twee interesses te verenigen. “Voorspellen hoe de wolken zich bewegen, opdat pakweg een bom perfect gedropt kan worden, checken hoe de wind zit voor parachutisten... Op een meer avontuurlijke manier kan je toch niet ‘aan weer doen’?”

Hij volgde militaire school, waarna hij zich nog verder specialiseerde in Groot-Brittannië. Daarna kon Bram Verbruggen aan de slag bij Meteo Wing - het KMI van het leger, zeg maar. Na een paar jaar als voorspeller kwam Verbruggen aan het hoofd van de meteorologen van de F-16-basis op Kleine-Brogel en ging hij enkele maanden op missie in Afghanistan. “Op een vliegveld van de NAVO in Kandahar gaf ik de leiding van het kwartier een dagelijkse briefing en voorspelde ik de impact van het weer op de geplande missies. Tijdens mijn allerlaatste dag kon ik zelfs sneeuw in de woestijn aankondigen.”

Meer ruimte

Frank en Sabine hebben door de komst van Bram meer tijd voor andere zaken. Naast weerman en -vrouw zijn zij immers ook experten. Om die reden worden ze steeds meer geconsulteerd met onder andere vragen over de gevolgen van de klimaatopwarming. Bram zal hen vanaf nu nog meer in die nieuwe rol versterken.

“Er was meteen een klik met Frank en Sabine. Weermensen onder elkaar, hé... Ze zijn echt supercollega’s! Zij stonden mij tijdens de opleiding enorm bij. Honderdduizenden mensen plannen hun weekend in functie van wat wij zeggen. Dat is beangstigend, maar ook motiverend. Ik krijg nu al meerdere keren per dag de vraag: ‘Bram, wat voor weer krijgen we vandaag?’ Het antwoord is simpel: ik vertel het je graag op MNM en op Eén.”